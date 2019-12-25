Перепись населения в Ленобласти стартует 15 октября

Самостоятельно заполнить переписные листы на портале Госуслуг жители региона могут с 15 октября по 8 ноября. Сама перепись продлится до 14 ноября.

В пятницу, 20 августа, утверждены даты проведения Всероссийской переписи населения. В Ленобласти она также пройдет с 15 октября по 14 ноября. Об этом заявили в администрации региона.

Жители области сами могут заполнить переписные листы на портале Госуслуг до 8 ноября. Отмечается, что специалисты будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением при обходе домов. Переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг "Мои документы".

Перепись проводят с соблюдением конфиденциальности и анонимности граждан. Никакой личной информации в переписных листах не указывают. Для постоянных жителей России подготовили 33 вопроса.

Предварительные итоги переписи Росстат опубликует в апреле 2022 года, окончательные итоги — в четвертом квартале 2022 года.

По последним данным в Ленобласти зарегистрировано 1 900,1 тысяч человек. С 2010 года численность жителей области увеличилась на 75,3 тысяч человек (на 4,6%).

Ранее мы писали, что в Ленобласти началась сельскохозяйственная перепись.

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