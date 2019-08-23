В Ленобласти началась сельскохозяйственная перепись

До 30 августа будет обследовано свыше 500 сельхозпроизодств и более 1500 фермерских хозяйств 47 региона.

В Ленинградской области началась сельскохозяйственная перепись. Обследование свыше 500 крупных сельхозпроизводств и более 1500 фермерских хозяйств, дачных и личных подсобных хозяйств продлится до 30 августа. Перед переписчиками поставлена задача определить практически все: от численности домашней птицы и скота до объема урожая и площади сельхозугодий различного назначения.

Сообщается, что основной целью переписи будет "выявление новых тенденций" и "структурных изменений в сельском хозяйстве" для разработки новых мер поддержки аграриев, однако представители аграрного сектора успели весьма критически воспринять начавшуюся перепись: многие пожаловались на неожиданные визиты переписчиков, задокументировавших все до последней груши на дереве и до последнего кабачка на грядке, и предположили скорое введение новых налогов на сельскохозяйственный сектор.

Недавно в Ленинградской области начался сбор урожая.

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