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В Ленинградской области начался сбор урожая
Сегодня, 15:05
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В Ленинградской области начался сбор урожая

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Засушливое лето 2021 года негативно сказывается на фермерских хозяйствах.

В Ленинградской области фермеры приступили к сбору урожая ранних сортов сельскохозяйственных культур. Засушливая погода первой половины сезона оказала не самое благотворное влияние на пшеницу и овощи и, наоборот, поспособствовала росту многолетних трав и рапса: в то время как колосья пшеницы ранних сортов оказываются полупустыми, не давая достигнуть желаемых результатов по сбору зерна, а овощей и ягод вовсе собрано в два и в четыре раза меньше обычного, обилие семян многолетних трав позволило превысить план в 10 раз.  

Пока фермеры возлагают надежды на поздние сорта, власти Ленинградской области обещают аграриям финансовую поддержку и сообщают о планах по закупкам недостающего зерна. 

Ранее, после завершения федеральной программы "Начинающий фермер", в Ленобласти объявили конкурсы на новые областные гранты: "Ленинградский фермер" и "Ленинградский гектар". 

Фото: Pexels

Теги: засуха 2021, сбор урожая, фермеры ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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