В Ленинградской области начался сбор урожая

Засушливое лето 2021 года негативно сказывается на фермерских хозяйствах.

В Ленинградской области фермеры приступили к сбору урожая ранних сортов сельскохозяйственных культур. Засушливая погода первой половины сезона оказала не самое благотворное влияние на пшеницу и овощи и, наоборот, поспособствовала росту многолетних трав и рапса: в то время как колосья пшеницы ранних сортов оказываются полупустыми, не давая достигнуть желаемых результатов по сбору зерна, а овощей и ягод вовсе собрано в два и в четыре раза меньше обычного, обилие семян многолетних трав позволило превысить план в 10 раз.

Пока фермеры возлагают надежды на поздние сорта, власти Ленинградской области обещают аграриям финансовую поддержку и сообщают о планах по закупкам недостающего зерна.

Ранее, после завершения федеральной программы "Начинающий фермер", в Ленобласти объявили конкурсы на новые областные гранты: "Ленинградский фермер" и "Ленинградский гектар".

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