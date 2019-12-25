Начался прием заявок на грант "Ленинградский фермер"

Начинающие фермеры Ленобласти могут получить гранты до 5 миллионов рублей.

После завершения федеральной программы "Начинающий фермер" агропромышленный и рыбохозяйственный комитет объявил о старте региональных программ-аналогов, сообщает пресс-служба Правительства Ленинградской области. Председатель комитета Олег Малащенко рассказал про новые областные гранты: "Ленинградский фермер" и "Ленинградский гектар". Оба предназначены для поддержки малых форм хозяйствования и предлагают специальные субсидии и большой комплекс мер господдержки.

С 19 мая по 21 июня начинающие фермеры смогут подать документы для участия в программе "Ленинградский фермер", на которую в областном бюджете заложено 50 миллионов рублей. "Ленинградский гектар" успешно реализуется с 2019 года: распределено 189 гектаров земли, 27 участников получили гранты на 81 миллион рублей. Фермеры могут рассчитывать на грант до 5 миллионов. Эти деньги можно будет потратить и на разработку проекта в области производства и переработки продукции растениеводства и животноводства, и на любые производственные нужды: строительство специальных зданий, подключение к инженерным сетям, приобретение животных, техники, корма, удобрений.

Подробнее о том, как подготовиться к участию в конкурсе и защитить свой проект перед многопрофильной комиссией, можно узнать на сайте проекта.

Ранее в правительстве заявили о готовности поддержать грантом тех, кто пользуется отечественными информационными технологиями.

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