Компаниям Ленобласти обещают миллионы за выбор российского IT

Гранты компаниям за внедрение отечественных цифровых технологий распределят на конкурсной основе.

Пресс-служба Правительства Ленинградской области призвала компании региона участвовать в конкурсе на получение крупных грантов от фонда Сколково. Задачей конкурса является внедрение российских решений в сфере информационных технологий. Победителям достанется грант в размере до 100 миллионов рублей, а специалисты Сколково окажут содействие в разработке и реализации акселерационной программы.

Заявки на участие можно оставлять до 31 мая на портале dtech.sk.ru. Для этого потребуется указать полное фирменное наименование юридического лица, ИНН, ФИО, контактный телефон и электронную почту.

Поддержка российских информационных технологий и технологий в области искусственного интеллекта активно осуществляется государством как среди разработчиков, так и среди компаний, которые могут пользоваться отечественными IT-продуктами. Специальные федеральные проекты "Цифровыее технологии" и "Искусственный интеллект" реализуются в рамках масштабного национального проекта "Цифровая экономика".

Ранее о сотрудничестве в сфере цифровых технологий договорились правительство Ленинградской области и Сбербанк.

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