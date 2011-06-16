Почти 50 тыс. тонн картофеля собрали на полях в Ленобласти

Комбайны не только собирают корнеплоды, но и бережно отделяют их от загрязнений.

С полей 47-ого региона удалось собрать уже 47,6 тыс. т картофеля, что составляет 79% от плана. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Специалисты трудятся по практически полностью автоматизированной технологии. Комбайны не только собирают корнеплоды, но и бережно отделяют их от загрязнений (почвы, камней и листьев).

Кроме того, машины защищают клубни от внутренних повреждений и не сдирают с них кожицу.

Ранее мы сообщили о том, что производители Ленобласти представят продукцию на фестивале в Петербурге.

Видео: Правительство Ленобласти