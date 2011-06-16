  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:57
215
lizapoluda Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Почти 50 тыс. тонн картофеля собрали на полях в Ленобласти

0 0

Комбайны не только собирают корнеплоды, но и бережно отделяют их от загрязнений.

С полей 47-ого региона удалось собрать уже 47,6 тыс. т картофеля, что составляет 79% от плана. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Специалисты трудятся по практически полностью автоматизированной технологии. Комбайны не только собирают корнеплоды, но и бережно отделяют их от загрязнений (почвы, камней и листьев).

Кроме того, машины защищают клубни от внутренних повреждений и не сдирают с них кожицу.

Ранее мы сообщили о том, что производители Ленобласти представят продукцию на фестивале в Петербурге.

Видео: Правительство Ленобласти

Теги: ленинградская область, сбор урожая
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
Голубева Татьяна Мария
Сегодня 12:03

Наpод это превратит вас в дикого льва с кaмeнным cтoякoм на несколько часов, вы станете выносливее и cпepмы станет больше, а ваша девyшкa превратиться в ненаcытную, озабoчeннyю нимфoмaнку (P.s. Моя согласилась на тpойничок). Реально кpутая штyка, покyпал здеcь---- https://welcome.to/biocox

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии