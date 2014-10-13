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Производители Ленобласти представят продукцию на фестивале в Петербурге
Сегодня, 15:51
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Производители Ленобласти представят продукцию на фестивале в Петербурге

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Всего в ярмарке участвуют 11 регионов СЗФО, входящие в туристический маршрут «Серебряное ожерелье России».

На Манежной площади в Петербурге начался фестиваль-ярмарка "Натуральное путешествие", связанная со Всемирным днём туризма, который традиционно проходит 27 сентября. Как сообщил ЛенТВ24, в ходе мероприятия свою продукцию представили 30 компаний из Ленобласти.

Всего в ярмарке участвуют 11 регионов СЗФО, входящие в туристический маршрут "Серебряное ожерелье России". Представители от Ленинградской области привезли мёд, молоко, сыры, овощную, мясную, рыбную и кондитерскую продукцию. Открытие ярмарки прошло при участии зампредседателя правительства 47-го региона, главы комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олега Малащенко. В ходе мероприятия 5 производителей получили сертификаты "Ленинградская марка качества". 

Фестиваль-ярмарка будет проходить по 1 октября. Вход н мероприятие свободный.

Ранее мы сообщили о том, что почти 10 тыс. студентов поступили в образовательные учреждения Ленобласти.

Фото:  Piter.TV (носит иллюстративный характер)

Теги: санкт-петербург, ярмарка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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