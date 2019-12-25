Почти 10 тыс. студентов поступили в образовательные учреждения Ленобласти

По словам председателя комитета общего и среднего образования Ленобласти Вероники Ребровой, установленные в текущем учебном году нормы по поступлению выполнены.

В 2023 году в учреждения среднего профессионального образования (СПО) и вузы 47-ого региона поступили 9602 студента. Об этом пишет "МК в Ленобласти".

Так, обучение по программам среднего профессионального образования выбрали 6204 человека, в вузы поступили 3398 студентов. Чаще всего вчерашние выпускники выбирали для себя сферы IT, а также обучение на повара и повара-кондитера. Востребованы были педагогические специальности, бюджетные места на это направление в вузах и СПО заняли 1790 человек.

По словам председателя комитета общего и среднего образования Ленобласти Вероники Ребровой, установленные в текущем учебном году нормы по поступлению выполнены.

Ранее мы сообщили о том, что годовая инфляция в Ленобласти разогналась до 5,35%.

Фото: Piter.TV