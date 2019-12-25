Годовая инфляция в Ленобласти разогналась до 5,35%

К основным факторам роста регулятор по-прежнему относит увеличение потребительского спроса и ослабление рубля.

За август темп годовой инфляции в 47-ом регионе ускорился до 5,35% против июльского показателя в 4,64%. Об этом говорится в отчёте ЦБ РФ.

К основным факторам роста регулятор по-прежнему относит увеличение потребительского спроса и ослабление рубля. В частности, годовой темп прироста цен на продовольственные товары вырос и составил 2,60% вместо июльских 0,97%. Рост цен на непродовольственные товары скакнул с 3,83% в июле до 4,66% в августе.

Темп роста стоимости услуг в 47-ом регионе замедлился до 11,03%. В прошлом месяце он составлял 12,16%. ЦБ РФ отметил изменения в сферах ЖКХ и пассажирского транспорта.

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Фото: Piter.TV