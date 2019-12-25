Новые профессии осваивают примерно 1,6 тыс. жителей Ленобласти

Карьерный путь выбирают женщины в декрете и граждане предпенсионного возраста.

Примерно 1,6 тыс. жителей 47-ого региона начали обучение в рамках национального проекта "Демография". Об этом информирует пресс-служба областного правительства.

Наибольшее число обучающихся приходится на женщин в декретном отпуске и неработающих мам дошкольников, в также граждан предпенсионного возраста, молодёжи до 35 лет, работниками под риском увольнения. Они не только получают компетенции, но и повышают квалификацию. 64% из тех, кто прошёл обучение, начали новую карьеру или сохранили уже имевшуюся работу.

Наиболее востребованными программами обучения стали "Ландшафтный дизайн", "1С Разработчик", "Web-программист: с нуля до первых проектов", "Азбука цифры".

Ранее мы сообщили о том, что прокуратура предупредила жителей Ленобласти о новой схеме мошенничества в мессенджерах.

Фото: Правительство Ленобласти