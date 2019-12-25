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С 1 июля тарифы на воду, газ и электричество в Петербурге вырастут на 3,5%
Сегодня, 19:13
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romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

С 1 июля тарифы на воду, газ и электричество в Петербурге вырастут на 3,5%

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Ежегодно правительство пересчитывает стоимость коммунальных услуг, при этом для каждого субъекта РФ он разный.

В России с 1 июля повысится стоимость тарифов на оплату ЖКХ. Так, стоимость водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электричества, газа и вывоза мусора изменится.

В этом году в Петербурге по распоряжению властей индекс изменения платы составил 3,5 %. Напомним, что ежегодно правительство пересчитывает стоимость коммунальных услуг, при этом для каждого субъекта РФ он разный.

Ранее в Петербурге хотят изменить тарифный расчёт платной парковки. Профильный комитет предлагает учитывать коэффициент загрузки парковки.

Фото: Piter.tv
 

Теги: жкх, пересчет, тарифы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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