В Петербурге хотят изменить тарифный расчёт платной парковки

Профильный комитет предлагает учитывать коэффициент загрузки парковки.

Комитет по транспорту хочет изменить методику расчета платы за пользование парковочным пространством в центре Петербурга. Проект постановления был опубликован на сайте Смольного.

Ведомство намерено внести новый критерий в методику расчета. Комитет предлагает раcсчитывать тариф исходя в первую очередь из загрузки парковки (ее коэффициента). На данный момент учитывается коэффициент парковочной зоны. По прежнему при расчете будут брать во внимание день недели, время суток, транспортное средство. Эти показатели умножаются на базовую плату.

Коэффициент загрузки является нестабильной величиной. Есть четыре варианта: в будний день коэффициент превышен в среднем более чем на 25-50%, на 50-65%, на 65-80% или более чем на 80%.

Напомним, что с 1 июля в Петербурге расширяется зона платной парковки.

Фото: Piter.tv