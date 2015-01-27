С 1 июля средний тариф на передачу электроэнергии превысит предельный уровень для населения — в 53 регионах

Эксперты объяснили причины такого процесса.

С 1 июля 2025 года средний тариф на передачу электрической энергии для бизнеса в России превысит общероссийский предельный уровень в 11,6 процента в 45 субъектах страны, а для населения — на 11,7–38,7 процента в 53 регионах. Соответствующее заявление сделали журналисты из издания "Коммерсант" со ссылкой на информацию, предоставленную Центром исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ. Самый высокий рост на уровне в на 38,7 процентов фиксируется в Красноярском крае. Далее в рейтинге следует Новосибирская область с 31 процентов и замыкает тройку антилидеров Курганская область с повышением показателя на 26,9 процента. Дифференциация тарифов на электроэнергию для населения по трем диапазонам в зависимости от объемов потребления действует с начала текущего года. При этом "льготный" первый диапазон установлен на уровне 3900 кВт•ч ежемесячно.

Известно, что среди причин такого процесса эксперты называют необходимость возврата ранее неучтенной выручки и модернизацию сетей. По оценкам от аналитиков, повышение стоимости за услуги электроэнергии позволит предприятиям не доплачивать за снижение тарифов для населения 46 миллиарда рублей. Однако промышленные потребители говорят о растущей на них нагрузке, которая при этом не сопровождается повышением качества, надежности или доступности инфраструктуры.

Уточняется, что более чем на 30 процентов региональные регуляторы повысили тариф для бизнеса в Ленинградской и Астраханской областях, на 24,9 процента показатель увеличится в Волгоградской области. Предельный рост тарифов на передачу электроэнергии заложен в прогноз социально-экономического развития России, однако регуляторы на местах имеют право увеличивать их, согласовывая изменения с ФАС.

В Федеральном антимонопольной службе добавили, что при установлении предельных уровней аналитиками, помимо прогноза социально-экономического развития государства, учитываются также параметры соглашений об осуществлении регулируемых видов деятельности. В 2025 году данные соглашения действуют в 22 субъектах Росси. Регион самостоятельно может установить тарифы на услуги по передаче электроэнергии выше предельных уровней тарифов при наличии заявления от главы региона. В конце 2024 года руководство ФАС согласовала 24 таких заявления.

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Фото: Piter.tv