Более 67 тыс. петербуржцев состоят на учете в психдиспансерах

По данным на 1 января, в городе было 67 327 человек с психическими расстройствами составляло, 14 343 из них – дети от 0 до 17 лет.

В Петербурге более 67 тыс. жителей с психическими расстройствами, почти 15 тыс. из них – несовершеннолетние. Об этом 14 февраля пишут "Невские новости" со ссылкой на комздрав.

Речь идет о тех, что находится под диспансерным наблюдением. По данным на 1 января, в городе было 67 327 человек с психическими расстройствами составляло, 14 343 из них – дети от 0 до 17 лет. По словам специалистов, госпитализацией стало меньше.

Так, по данным городского организационно-методического консультативного отдела по психиатрии, 2017 году отмечалось 28 712 случая, в 2020-м – 23 362, в 2021-м – 22 615 случаев и в 2022-м – 22 481 случай. Самыми распространенными являются органические расстройства, к которым относятся психотические и непсихотические, в том числе деменции.

Ранее петербургские депутаты предложили ввести бесплатную соцпомощь для инвалидов боевых действий. В случае одобрения инициативы, мера коснётся инвалидов, участников ВОВ, жителей блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя.

Фото: Piter.tv

