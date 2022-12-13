Петербургские депутаты предложили ввести бесплатную соцпомощь для инвалидов боевых действий

В случае одобрения инициативы, мера коснётся инвалидов, участников ВОВ, жителей блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя.

Депутаты Северной столицы внесли законопроект об оказании бесплатной социальной помощи инвалидам боевых действий. Подробности об инициативе рассказал депутат Денис Четырбок в своём Telegram-канале.

Согласно задумке, поддержку окажут ветеранам ВОВ, жителям блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя. Также на она может быть распространена на лиц, работавших на объектах противовоздушной обороны.

По состоянию на 1 октября 2022 года в Петербурге проживало примерно 58 тыс. инвалидов боевых действий. По словам Четырбока, соцуслуги им будут оказываться на дому, а также в полустационарной и стационарной формах. В перечень будут входить бытовые услуги, такие как покупка продуктов, уборка, стирка, и т.д., медицинские и психологические услуги.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге хотят оказывать бесплатную юрпомощь осиротевшим студентам и учащимся.

Фото: Piter.TV