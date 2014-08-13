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В Петербурге военкоматы ждут несовершеннолетних до 31 марта
Сегодня, 17:47
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В Петербурге военкоматы ждут несовершеннолетних до 31 марта

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Как рассказал Мазурин, постановка на учет – это стандартная процедура.

Стало известно, что военкоматы в Петербурге жду петербуржцев, которым уже исполнилось 17 лет, для постановки на воинский учет. Об этом рассказал начальник отдела призыва граждан на военную службу Военного комиссариата Петербурга Олег Мазурин в беседе с "Петербургским дневником". 

Как рассказал Мазурин, постановка на учет – это стандартная процедура. Сделать это необходимо до 31 марта. Так, как только подросток получает повестку, необходимо сразу же прийти в районный военкомат. 

Ранее Шойгу объявил о старте программы модернизации военкоматов. Он сравнил военкомат с гардеробной в театре.

Фото: Piter.tv

Теги: военкомат, подростки, учет
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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