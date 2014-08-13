В Петербурге военкоматы ждут несовершеннолетних до 31 марта

Как рассказал Мазурин, постановка на учет – это стандартная процедура.

Стало известно, что военкоматы в Петербурге жду петербуржцев, которым уже исполнилось 17 лет, для постановки на воинский учет. Об этом рассказал начальник отдела призыва граждан на военную службу Военного комиссариата Петербурга Олег Мазурин в беседе с "Петербургским дневником".

Как рассказал Мазурин, постановка на учет – это стандартная процедура. Сделать это необходимо до 31 марта. Так, как только подросток получает повестку, необходимо сразу же прийти в районный военкомат.

Ранее Шойгу объявил о старте программы модернизации военкоматов. Он сравнил военкомат с гардеробной в театре.

Фото: Piter.tv