Заводчики кроликов в Волосовском районе устроили антисанитарию

Руководству выписали штраф в 20 тысяч рублей.

Заводчикам кроликов из Волосовского района Ленобласти выписали штраф за антисанитарию. Об этом сообщает прокуратура Ленинградской области.

На территории ООО "Элиткролик" нет специальной печи для утилизации биоотходов. Поэтому биоотходы сжигали на земле, огородив очаг двумя металлическими листами. В отношении руководства завели административное дело и назначили штраф в 20 тысяч рублей.

"Элиткролик" занимается производством и продажей мяса кролика, а также шерсти и вязаных изделий.

Вчера 6-летняя девочка зашла в сарай посмотреть кролика и там ее изнасиловал мигрант.

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