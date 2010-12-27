Мигрант изнасиловал 6-летнюю девочку в Ленобласти

Он признал свою вину.

Мужчина из среднеазиатской республики изнасиловал 6-летнего ребенка в сарае поселка Сосново Приозерского района. Об этом сообщает пресс-служба Следкома Ленобласти.

По версии следствия, вчера, 7 августа, 6-летняя девочка зашла в сарай, где задержанный мужчина держал кролика. Там на нее напал 21-летний мужчина и совершил в ее отношении насильственные действия сексуального характера.

Молодой человек проживал в поселке с марта 2018 года и в последнее время находился в РФ нелегально. Мужчина с помощью переводчика полностью признал свою вину. В настоящее время уточняются детали произошедшего.

Вчера мы сообщали, что таксист на серой "Киа" дважды изнасиловал пассажирку по пути из Ленобласти в Петербург.

Фото: pixabay.com