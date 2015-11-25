Таксист на серой "Киа" дважды изнасиловал пассажирку по пути из Ленобласти в Петербург

По номеру машину установлено, что транспорт принадлежит 41-летней петербурженке.

В полицию Невского района 6 августа с заявлением об изнасиловании обратилась петербурженка. Сообщает Конкретно.ru.

Оказалось, что женщина около часу дня вызвала такси в поселок Новоселье Ломоносовского района. Через некторое время подъехала серая "Киа" и пострадавшая отправилась на этой машине на улицу Ворошилова.

Отметим, что при посадке в такси, мужчина попросил отменить заказ, чтобы таким образом не платить долю компании. Женщина пошла на встречу водителю.

В районе платформы "Заневкий пост" таксист вытащил костет и склонил пассажирку к действиям сексуального харакера. Через некоторое время злоумышленник на пути к "Мурманскому шоссе" снова принудил женщину к свершению полового акта.

Пассажирке удалось набрать экстренный номер полицейского участка и сообщить о насилии, на что водитель выкинул ее из машины у станции метро "Проспект Большевиков".

Далее произошли невероятные события: через некоторое время серая "Киа" вернулась за женщиной к метро, чтобы довезти пострадавшую до дома. Водитель вновь попросил женщину "отменить заказ".

По номеру машину установлено, что транспорт принадлежит 41-летней петербурженке.

Фото: Pixabay