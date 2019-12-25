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Завод в Тосненском районе передал региону 650 литров санитрайзера
Сегодня, 18:03
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Завод в Тосненском районе передал региону 650 литров санитрайзера

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Антисептик получили из лакокрасочного сырья.

В четверг, 23 апреля, лакокрасочный завод "Йотун Пэйнтс" передал в безвозмездное пользование медучреждений Ленобласти 650 литров антисептика. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона. 

Работники предприятия смогли получить санитайзер из лакокрасочного сырья и дополнительно купленных компонентов, следуя рецептуре ВОЗ. Всего в межрайонные больницы Кингисеппа, Киришей Гатчины будет направлено 65 канистр по 10 литров раствора.

Планируется, что отгрузка тар состоится на следующей неделе.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти появятся две амбулатории и один ФАП на 614 миллионов рублей.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области 

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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