Завод в Тосненском районе передал региону 650 литров санитрайзера

Антисептик получили из лакокрасочного сырья.

В четверг, 23 апреля, лакокрасочный завод "Йотун Пэйнтс" передал в безвозмездное пользование медучреждений Ленобласти 650 литров антисептика. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Работники предприятия смогли получить санитайзер из лакокрасочного сырья и дополнительно купленных компонентов, следуя рецептуре ВОЗ. Всего в межрайонные больницы Кингисеппа, Киришей Гатчины будет направлено 65 канистр по 10 литров раствора.

Планируется, что отгрузка тар состоится на следующей неделе.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти появятся две амбулатории и один ФАП на 614 миллионов рублей.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области