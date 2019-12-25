В Ленобласти появятся две амбулатории и один ФАП на 614 миллионов рублей

Их построят в рамках двух областных программ.

Во Всеволожском и Тосненском районах Ленинградской области появятся три новых медучреждения. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Строительство ведется в рамках программ "Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области" и "Развитие здравоохранения в Ленинградской области". На него выделено 614 миллионов рублей.

Так, новый ФАП на появится в деревне Нурма, а амбулаторные центры – в поселке имени Тельмана и Дубровке. Все объекты будут двухэтажными.

В амбулаториях будут располагаться детские и взрослые отделения, дневной стационар на 4 места и пост скорой помощи. В них будут работать 300 специалистов из области терапии, хирургии, гинекологии, стоматологии, офтальмологии, физиотерапии, лучевой и лабораторной диагностики.

На первом этаже ФАПА будут обустроены прививочный, смотровой и процедурный кабинеты, организован прием фельдшера. На втором этаже расположится кабинет физиотерапии и три палаты дневного стационара, рассчитанные на 6 пациентов.

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Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области, Pixabay