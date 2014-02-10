Фармзавод по производству гормональных препаратов построят в Петербурге к 2026 году

В общей сложности на воплощение проекта направят 9,5 млрд рублей инвестиций.

К I кварталу 2026 года в Северной столице будет построен фармацевтический завод по производству гормональных препаратов. Об этом пишет издание "Коммерсант".

Общая площадь предприятия составит 13,2 тысячи кв.м., 5,1 тыс. из которых будут занимать чистые помещения. Проект был создан архитекторами компании d/g consults GmbH из Германии. Завод будет функционировать за счёт инновационной системы матричного проектирования. Стеклянные фасады здания одновременно будут служить являться стенами чистых помещений внутри предприятия.

В общей сложности на воплощение проекта направят 9,5 млрд рублей инвестиций. Напомним, что строительство завод анонсировал основатель компании Solopharm Олег Жеребцов в апреле 2022 года. Тогда вложения оценивались в 4 млрд рублей.

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