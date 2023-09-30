Завод по производству эндопротезов тазобедренного и коленных суставов заработал в Петербурге

Объем инвестиций на первом этапе – более 1 млрд рублей.

В Петербурге открылся крупнейший в РФ завод по производству эндопротезов тазобедренного и коленных суставов. Производство построили в рекордные сроки, пишет 3 сентября телеканал "Санкт-Петербург".

Площадь цеха составляет 3,5 тыс. "квадратов", он заработал в Приморском районе.

Что касается этого проекта, он очень важен не только для Петербурга, но и для всей страны. Поскольку примерно около 180 тыс. ежегодно эндопротезов ставится жителям нашей страны. Олег Эргашев, вице-губернатор Петербурга

Сотрудники завода и специалисты Национального центра травматологии и ортопедии имени Вредена разрабатывали уникальные модели протезов, "оттачивали" технологии напыления и полировки.

Протез состоит из нескольких частей – ножка, головка, чашка. Все собирается в единый конструктор, какие-то детали, например, ножки и чашки делаются из титана. Головки делаются из специального сплава металла кобальт-хром-молибден, плюс еще есть полиэтиленовые чашки и вкладыши, которые тоже являются составными частями этого протеза. Сергей Буховенко, оператор токарных станков

Объем инвестиций на первом этапе – более 1 млрд рублей. На предприятии планируют выпускать до 35 тыс. протезов в год.

Ранее мы рассказывали о том, что фармацевтический завод, который строят в Пушкине, будет выпускать 35 лекарств.

Фото: телеканал "Санкт-Петербург"