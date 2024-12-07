В Петербурге построят завод на земле за 1 рубль

Участок для строительства предприятия приобретался по уникальной льготной цене.

Цех по изготовлению климатических камер для испытаний разнообразного оборудования возведут в Красногвардейском районе Северной столицы. Землю под предприятие "РЕОМ – Инновационное Технологическое Развитие" закупали по одному рублю за квадратный метр, – сообщил вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков.

Предоставляем компаниям землю на льготных условиях по программе масштабных инвестпроектов (МаИП). Сэкономленные средства они могут инвестировать в свое развитие – строительство производственных корпусов и закупку современного оборудования. Кирилл Поляков, вице-губернатор Санкт-Петербурга

При этом общий объем инвестиций в проект составит около 800 млн рублей. По словам Полякова, основные потребители продукции будущего завода – это радиоэлектроники и предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Ранее стало известно, когда появятся музей и гостиница в "Крестах".

Фото: Piter.TV; Telegram / Кирилл Поляков