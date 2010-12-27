Предприятие обновило энергетический комплекс.

Завод "Светлана" модернизирует производственные площадки. На территории производства появится кластер электроники. Об этом заявил член правления ПАО Андрей Березин. Предприниматель добавил, что в обновление площадки будет вложено около одного миллиарда рублей. Об этом написали в "АБН".

В 2019 году завод отмечает 130-летний юбилей. Сейчас там завершается модернизация двух основных площадок, а также добавляется инженерное оснащение объекта. На этих участках локализована недвижимость с общей площадью в 100 тысяч квадратных метров. Там планируется создать научные цеха и лаборатории. Руководство надеется развивать компании, входящие в холдинг, а также те фирмы, которые ранее входили в "Светлану", но позже отделились. С некоторыми завод связан кооперационными связями.

Напомним, что план модернизации появился еще в 2013 году. Его утвердили в 2017 году на Совете директоров. К данному моменту обновлен энергетический комплекс и инфраструктура. Это сделано в целях повышения безопасности производства, снижения энергоемкости и эксплуатационных издержек. Сейчас завод обладает теми мощностями, которые необходимы для установленных объемов выполнения заказов.

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Фото: Piter.tv

