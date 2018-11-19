Завод "ОДК-Климов" продает участок на Кантемировской под жилой квартал

Вместо производства на участке разместят жилые здания.

Петербургский завод газотурбинных двигателей "ОДК-Климов" собирается продать восемь гектаров территории, на которой инвесторам предлагается построить жилые комплексы. Земельный участок располагается на пересечении Кантемировской улицы и Большого Сампсониевского проспекта.

Представители завода отметили, что все производства давно перенесены на улицу Академика Харитонова, а пространство готовят к сделке уже четыре года. В ближайшее время там может появиться жилое здание на полторы тысячи квартир. За территорию владельцы хотят выручить 1,3 миллиарда рублей. В ближайшее время будет объявлен конкурс.

Напомним, что Путин возвел в генералы двоих петербуржцев.

Фото: Piter.tv