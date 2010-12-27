Путин возвел в генералы двоих петербуржцев

Почетные звания получили глава полиции и руководитель ГИБДД.

К празднованию Дня защитника Отечества президент России Владимир Путин присвоил звания генералов 61 должностным лицам. Среди них - представители МВД, военнослужащие, сотрудники МЧС и таможенной службы. Следует отметить, что в списке присутствуют двое петербуржцев.

Начальники региональных ГИБДД и полиции Алексей Семенов и Олег Антропов теперь стали генерал-майорами. Указ о новых званиях подписан главой государства днем 22 февраля.

Напомним, что Элла Памфилова: в Петербурге дачные участки не станут местом для голосования.

Фото: Piter.tv