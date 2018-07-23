Элла Памфилова: в Петербурге дачные участки не станут местом для голосования

Опытом Москвы Северная столица не воспользуется.

Глава Центрального избирательного комитета Элла Памфилова рассказала депутатам из Петербурга, что опыт использования дачных участков в выборах больше применяться не будет.

Хорошо, что Москва провела этот эксперимент. Мы увидели много. Но в целом когда анализировали, поняли, что не надо это использовать в других регионах. Вот, например, Москва – богатый город. Он мог себе позволить вагончики эти, в которых были участковые комиссии прокомментировала спикер

Таким образом, в Северной столице данная система разрабатываться не будет, так как не все регионы способны позволить !максимальные затраты при не очень высоком эффекте".

Специалист добавила, что ЦИК ищет новые пути проведения выборов.На данный момент организация тестирует цифровые участки для голосования. С сентября 2019 года в столице запустят 30 участков, на которых жители из других регионов страны, находясь в Москве, смогут проголосовать на выборах в их субъектах.

Напомним, что ЗакС даст муниципалам полномочия на определение мест для выгула животных.

Фото: Piter.tv