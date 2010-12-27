ЗакС даст муниципалам полномочия на определение мест для выгула животных

Депутаты дадут Смольному права на создание приютов для животных.

Парламентарии Петербурга хотят разрешить муниципальным чиновникам определять районные места для выгула домашних животных. Авторами инициативы выступили Денис Четырбок и Роман Коваль. Также депутаты обратили внимание на ситуацию с бездомными животными.

Среди предложений, наделение профильных комитетов Смольного полномочиями по созданию приютов,а также разработке требований по обращению с бездомными питомцами. Сведения о найденных животных будут публиковаться на сайте.

Отметим, что изначально местные жители отправили запрос на изменение законодательства в вопросах определения мест для выгула. Петербуржцы считают, что власть на местах сможет более разумно выделить подходящие под данные нужды участки. Концепция уже поддержана руководством Смольного.

Напомним, что Смольный приготовил более сотни участков для "Чижика".

Фото: Piter.tv