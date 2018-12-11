Смольный приготовил более сотни участков для "Чижика"

Представители ответственного комитета рассказали о планах по строительству новых линий для трамваев.

В Смольном подготовлены новые участки, на которых сможет ходить трамваи "Чижики". По данным чиновников из Комитета имущественных отношений, правительство города готово выделить 101 территорию под строительство линий для частного общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

К концу следующей недели будет полностью сформирован список земельных участков, которые уже поставлены на кадастровый учет. После этого специалисты определят ежегодную арендную плату за использование городского пространства. Контакты будут заключены с КИО и инвестором проекта "Чижика".

Напомним, что комитет по здравоохранению изъял из обращения партию "Диаскинтеста".

Фото: Piter.tv