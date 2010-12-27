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Комитет по здравоохранению изъял из обращения партию "Диаскинтеста"
Сегодня, 8:13
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lesjasap

Комитет по здравоохранению изъял из обращения партию "Диаскинтеста"

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Текст решили придержать до выяснения причин госпитализации школьников.

Петербургские специалисты изымают  из использования партию препарата "диаскинтест", которая могла привести к госпитализации учеников 72 школы в Красносельском районе Петербурга. Об этом сообщает аппарат уполномоченного по правам ребенка Светланы Агапитовой.

Учитывая, что случай имел массовый характер, в настоящее время надзорными органами проводится проверка, данная серия препарата изымается. На совещании в Комитете по здравоохранению было принято решение временно приостановить использование "Диаскинтеста" до выяснения причин случившегося

объясняют в пресс-службе омбудсмена

Напомним, что накануне пострадавшие дети были выписаны из больницы. Там ребята провели две ночи. Врачи уверяют, что у несовершеннолетних зафиксирована псевдоаллергическая реакция, которая является одним из побочных воздействий теста на туберкулез.

Также Роспотребнадзор инициировал санитарно-эпидемиологическое расследование по факту случившегося.

Фото: Piter.tv

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Теги: диаскинтест
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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