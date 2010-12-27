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Госпитализированных после "Диаскинтеста" школьников выписали
Сегодня, 7:54
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lesjasap

Госпитализированных после "Диаскинтеста" школьников выписали

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Дети провели в больнице не одну, как изначально планировалось, а две ночи.

В Петербурге выписали в больницы пострадавших школьников, которые плохо почувствовали себя в 72 школе после принятия медицинского препарата. Об этом сообщает пресс-служба аппарата детского омбудсмена Светланы Агапитовой. По данным специалистов, у несовершеннолетних началась псевдоаллергическая реакция из-за введения "Диаскинтеста". В результате "скорой помощи" пришлось госпитализировать 11 человек из 14-ти обратившихся. Дети провели в больничных палатах две ночи.

Отметим, что фтизиатры отмечают, что применение препарата должно соответствовать определенным требованиям. Например, не вводить его при карантинных условиях.

Фото: Piter.tv

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Теги: 72 школа, диаскинтест
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Происшествия,

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