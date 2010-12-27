Госпитализированных после "Диаскинтеста" школьников выписали

Дети провели в больнице не одну, как изначально планировалось, а две ночи.

В Петербурге выписали в больницы пострадавших школьников, которые плохо почувствовали себя в 72 школе после принятия медицинского препарата. Об этом сообщает пресс-служба аппарата детского омбудсмена Светланы Агапитовой. По данным специалистов, у несовершеннолетних началась псевдоаллергическая реакция из-за введения "Диаскинтеста". В результате "скорой помощи" пришлось госпитализировать 11 человек из 14-ти обратившихся. Дети провели в больничных палатах две ночи.

Отметим, что фтизиатры отмечают, что применение препарата должно соответствовать определенным требованиям. Например, не вводить его при карантинных условиях.

Фото: Piter.tv