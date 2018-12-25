В Калининском районе 11 школьников госпитализировали после укола "Диаскинтеста"

Учащихся 72-й школы увезли в больницу.

Днем 19 февраля в школе №72 Калининского района произошло ЧП. Сразу 11 школьникам стало плохо после укола "Диаскинтеста" (современный препарат для выявления латентных форм туберкулеза). Об этом сообщает пресс-служба администрации района.

По словам учителей, после укола дети почувствовали слабость, и у них закружилась голова. Школа решила перестраховаться и вызвала скорую помощь. Врачи приехали и забрали с собой в больницу 11 учащихся, несколько человек отказались от госпитализации.

Аналогичный случай произошел в Ломоносове 8 февраля. Тогда восьми пятиклассникам школы №430 стало плохо после прививки Манту. Большинство родителей отказались от медобследования, в больницу забрали лишь трех учащихся.

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