  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Калининском районе 11 школьников госпитализировали после укола "Диаскинтеста"
Сегодня, 16:30
85
Alena_Zinovieva

В Калининском районе 11 школьников госпитализировали после укола "Диаскинтеста"

0 0

Учащихся 72-й школы увезли в больницу.

Днем 19 февраля в школе №72 Калининского района произошло ЧП. Сразу 11 школьникам стало плохо после укола "Диаскинтеста" (современный препарат для выявления латентных форм туберкулеза). Об этом сообщает пресс-служба администрации района.

По словам учителей, после укола дети почувствовали слабость, и у них закружилась голова. Школа решила перестраховаться и вызвала скорую помощь. Врачи приехали и забрали с собой в больницу 11 учащихся, несколько человек отказались от госпитализации.

Аналогичный случай произошел в Ломоносове 8 февраля. Тогда восьми пятиклассникам школы №430 стало плохо после прививки Манту. Большинство родителей отказались от медобследования, в больницу забрали лишь трех учащихся.

Фото: pixabay.com

Местоположение на карте:

Все новости района

Теги: госпитализация, диаскинтест, туберкулез
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Оставить комментарий