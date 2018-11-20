В Ломоносове трем школьникам стало плохо после Манту

Ребят решили госпитализировать.

Днем 8 февраля в Петродворцовом районе Петербурга произошло ЧП. После прививки от туберкулеза трем ученикам школы №430 стало плохо. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

На место происшествия приехали врачи скорой помощи. Они осмотрели ребят и приняли решение их госпитализировать. В больнице сделают обследование, которое поможет выявить причины такой реакции на тест Манту.

Ранее мы писали, что за неделю почти 500 петербуржцев увезли в больницу с гриппом.

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