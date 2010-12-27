Вакцину, из-за которой петербургские школьники попали в больницу, изучат Роспотребнадзор и Росздравнадзор

Препарат изучат эксперты из двух надзорных ведомств.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина рассказала, что по факту госпитализации четырех школьников после вакцинации будет проведена проверка. Ситуацию возьмут под контроль специалисты Роспотребнадзора и Росздравнадзора.

Напомним, что учащиеся 72-ого учебного заведения были направлены в больницу после введения препарата для выявления туберкулеза. На данный момент состояние пострадавших детей считается удовлетворительным.

Вопрос соответствия стандартам и технологии введения указанной вакцины относится к полномочиям Роспотребнадзора и Росздравнадзора, которые уведомлены надлежащим образом. В настоящее время по данному факту проводится проверка заметила спикер

Добавим, что изначально самочувствие ухудшилось у 11 человек в Красногвардейском районе города. Их доставили с уроков в больницу по Авангардной улице. Данный случай - второй за последний месяц, когда дети жалуются на головокружение и тошноту после принятия препарата. Ранее подобный инцидент произошел в 430 школе города Ломоносова. Там преподаватели рассказали о массовых обмороках.

Подозревается, что были нарушены условия изготовления препарата или не соблюдены условия хранения.

Фото: Piter.tv