Росздравнадзор: доля российских лекарств на рынке составляет около 70%

Алла Самойлова оценила ситуацию на внутреннем рынке.

Доля отечественных лекарственных препаратов на внутреннем рынке страны для гражданского оборота составляет около 70%, этот показатель за последние три года увеличился на 10%. Соответствующее заявление сделала глава Росздравнадзора Алла Самойлова в ходе рабочей встречи с председателем российского правительства Михаилом Мишустиным.

Это высокий процент и не последняя планка. На сегодняшний день количество производимых лекарственных препаратов в стране увеличивается, можно сказать, с каждым днем. Алла Самойлова, глава Росздравнадзора

Алла Самойлова подчеркнула, что в целом в России сейчас нет дефицита лекарственных и медицинских препаратов. Чиновники смогли ввести в оборот порядка четырех миллиардов упаковок лекарственных препаратов, в предыдущие года за год вводилось порядка шести млрд. В планах властей в текущем году выйти на аналогичный показатель.

Мишустин призвал снабжать лекарствами новые регионы России так же, как и всю страну.

Фото и видео: Правительство России