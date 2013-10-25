Росздравнадзор: доля российских лекарств на рынке составляет около 70%

Доля отечественных лекарственных препаратов на внутреннем рынке страны для гражданского оборота составляет около 70%, этот показатель за последние три года увеличился на 10%. Соответствующее заявление сделала глава Росздравнадзора Алла Самойлова в ходе рабочей встречи с председателем российского правительства Михаилом Мишустиным.
Это высокий процент и не последняя планка. На сегодняшний день количество производимых лекарственных препаратов в стране увеличивается, можно сказать, с каждым днем.
Алла Самойлова, глава Росздравнадзора
Алла Самойлова подчеркнула, что в целом в России сейчас нет дефицита лекарственных и медицинских препаратов. Чиновники смогли ввести в оборот порядка четырех миллиардов упаковок лекарственных препаратов, в предыдущие года за год вводилось порядка шести млрд. В планах властей в текущем году выйти на аналогичный показатель.
Мишустин призвал снабжать лекарствами новые регионы России так же, как и всю страну.
Фото и видео: Правительство России
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