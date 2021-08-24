Кабмин одобрил идею сбора с авиакомпаний на реконструкцию аэропортов

Правительство внесло правки в законопроект, одобренный депутатами в первом чтении.

Российское федеральное правительство одобрило идею ввести сбор на строительство и реконструкцию аэропортов, который будет взиматься с авиакомпаний. Соответствующий документ опубликован пресс-службой кабинета министров. Известно, что предложения властей оформлены в качестве поправок к законопроекту, уже прошедшему первое чтение в Государственной думе. В частности, Воздушный кодекс страны может быть дополнен новой статьей, имеющей название "Сбор на строительство и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры воздушного транспорта".

Одобрить проект поправок на заседании комиссии правительства РФ по законопроектной деятельности. текст документа

Уточняется, что денежные средства будут взиматься в конкретных воздушных гаванях, перечень которых должно определить правительство. Аэропорты будут объединены по группам - на основании их заявлений и решения властей. Инфраструктурный сбор, полученный внутри одной группы, пойдут на строительство и реконструкцию аэропортов в этой же группе. Его будут платить юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые осуществляющих коммерческие перевозки. Чиновники установят, как именно сбор будет формироваться, как взиматься, аккумулироваться и использоваться, на какие объекты будет разрешено тратить денежные средства.

Добавим, что в группы не войдут аэропорты, с которыми до дня вступления закона в силу заключены концессионные соглашения о строительстве и (или) реконструкции объектов инфраструктуры. Ожидается, что указанные нормы, в случае принятия закона парламентариями, заработают в России с 1 сентября 2025 года.

Правительство окажет дополнительную поддержку регионам.

Фото: Piter.tv