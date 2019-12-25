Кабмин выделил 165 млн рублей на компенсации бизнесу в Курской области

Местные предприниматели получат по 200-400 тысяч рублей за утраченное имущество.

Правительство России выделило около 165 миллионов рублей на компенсационные выплаты предпринимателям и организациям в Курской области, имущество которых пострадало в результате терактов, совершенных вооруженными формированиями Украины. Соответствующий документ уже подписан. О нем чиновники сообщили на официальном сайте. Эксперты уточнили, что поддержка будет оказана 64 организациям и 351 предпринимателю. Они получат выплаты в размере до 400 тысяч рублей за полностью утраченное имущество или до 200 тысяч рублей за частично утраченное. Денежные средства поступят из резервного фонда федерального правительства.

Напомним, что массированная атака Вооруженных сил Украины на Курскую область началась 6 августа 2024 года. По данным министерства по обороне страны, за время боевых действий на курском направлении противник лишился свыше 76,5 тысяч военнослужащих. Полная зачистка территории длилась 264 дня. А 26 апреля 2025 года начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о завершении операции по освобождению приграничной территории российского региона.

Задержан житель Курской области, который ограбил прохожую на 126 тыс. рублей на Большой Конюшенной.

Фото: Piter.tv