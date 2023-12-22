В ЗакСе озвучили статистику по детским суицидам в Петербурге за 2023 год

Не удалось спасти 36 детей.

В Петербурге в 2023 году 254 несовершеннолетних пытались свести счеты с жизнью, 36 детей не удалось спасти. Такие данные привела уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина в ходе отчета перед ЗакСом Северной столицы.

Митянина добавила, что по мнению специалистов, основными причинами таких поступков являются острые конфликты с родителями, проблемы в школе, ссоры со сверстниками и психотравмы.

Также в категории риска находятся дети из семей участников СВО. Обращения к психологам связаны с повышенной тревожностью, трудностями в адаптации вернувшихся отцов и братьев.

Фото: ВКонтакте/ Александр Бельский