Россиян предупредили о штрафах за испачканный собакой автомобиль

Юрист объяснила, какое право водителей могут нарушить владельцы домашних питомцев.

В России владелец автомобиля может через судебную инстанцию взыскать с хозяина собаки компенсацию за мойку транспортного средства в тои случае, если будет доказано, что его питомец испачкал машину. Соответствующей информацией журналистами новостного агентства "ТАСС" поделилась доцент кафедры административного права и процесса имени Л. Л. Попова Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Элина Андрюхина. Юрист уточнила, что такое правонарушение относится к несоблюдению норм выгула животных. Если такие требования отсутствуют на региональном уровне, то ответственность наступает в соответствии с федеральным кодексом об административных правонарушениях (КоАП). В не предусмотрено наказание для физических лиц в виде наложения штрафа в размере от полутора до трех тысяч рублей, для должностных - от пяти до 15 тысяч рублей, для юридических лиц - от 15 до 30 тысяч рублей.

Собственники испачканного имущества, после того как владельцы животного были привлечены к административной ответственности, также могут взыскать в гражданско-правовом порядке, то есть через суд, с владельца животного стоимость мойки или уборки своего имущества, если таковая потребовалась. Элина Андрюхина, эксперт

Также уточняется, что в Москве допущение загрязнения домашними животными мест общего пользования в многоквартирных домах и общественных мест влечет за собой наложение административного штрафа на граждан в размере от одной до двух тысяч рублей, а на должностных лиц - от двух до трех тысяч рублей.

Россиян предупредили о штрафе за самовольные клумбы во дворе дома.

