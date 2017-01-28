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Завод Nissan в Санкт-Петербурге остановил работу на 3 недели
Сегодня, 10:27
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alexandra08
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Завод Nissan в Санкт-Петербурге остановил работу на 3 недели

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На предприятии произойдет серьезная перезагрузка.

Петербургский завод Nissan остановил работу на три недели.  Как сообщили в пресс-службе компании, летние каникулы работников будут длиться с 23 июля по 12 августа.

На предприятии произойдет серьезная перезагрузка. До конца сезона специалисты проведут плановые работы по наладке оборудования и строений завода. Примерно с 13 августа предприятие снова начнет работу.

Отметим, что в первую половину этого года завод Nissan выпустил 28619 кроссоверов Qashqai, X-Trail и Murano. Этот показатель на  34% превышает прошлогодний.

Ранее "Piter.TV"  писал о том, что производство автомобилей в Северной столице выросло на 8%.

Фото: pixabay.com

Теги: nissan , nissan qashqai , завод ниссан в петербурге приостановил работу из-за жары
Категории: Новости СПб

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