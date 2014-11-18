Названы самые популярные внедорожники с пробегом в Петербурге

В первые шесть месяцев этого года в Петербурге продали 722 автомобиля марки Volkswagen.

Самым продаваемым кроссовером признали Volkswagen Tiguan. Результаты рейтинга популярных внедорожников опубликовало аналитическое агентство "Автостат".

В первые шесть месяцев этого года в Петербурге продали 722 автомобиля марки Volkswagen. Эта сумма на 31% больше, чем в 2017 году. На второе место с результатом 635 автомобилей вышел Nissan Qashqai. Почетную тройку закрыл BMW X. В Петербурге продали 570 машин этой марки.



В ТОП-10 самых популярных кроссоверов также вошли Mitsubishi Outlander, Renault Duster, Nissan X-Trail, KIA Sportage, Volkswagen Touareg, Toyota RAV4 и LADA. В первые шесть месяцев в Петербурге продали 20,1 тысячу внедорожников с пробегом. Это на 9% больше, чем зв прошлом году в этот же период.

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