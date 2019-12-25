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Завод "Ливиз" в центре Петербурга в третий раз выставили на торги
Сегодня, 14:59
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Завод "Ливиз" в центре Петербурга в третий раз выставили на торги

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Объект оценили в 524 млн рублей.

ДОМ.РФ выставил на торги комплекс зданий бывшего завода "ЛИВИЗ" на Синопской набережной, 56-58. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Объект выставляют на торги уже в третий раз после процедуры переоценки. Начальная цена составляет 524 млн рублей. Инвестор сможет реализовать крупный проект редевелопмента. В зданиях может расположиться многофункциональный комплекс с общественными и деловыми функциями. 

В общей сложности продается 13 зданий. Их площадь составляет 33,2 тыс. квадратных метров. 

Заявки принимают до 9 августа 2021 года, а аукцион пройдет 20 августа. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что дачу Ридингера на Приморском шоссе выставят на аукцион. 

Фото: сайт Дом.РФ

Теги: аукцион, дом рф, торги
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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