Завод "Ливиз" в центре Петербурга в третий раз выставили на торги

Объект оценили в 524 млн рублей.

ДОМ.РФ выставил на торги комплекс зданий бывшего завода "ЛИВИЗ" на Синопской набережной, 56-58. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Объект выставляют на торги уже в третий раз после процедуры переоценки. Начальная цена составляет 524 млн рублей. Инвестор сможет реализовать крупный проект редевелопмента. В зданиях может расположиться многофункциональный комплекс с общественными и деловыми функциями.

В общей сложности продается 13 зданий. Их площадь составляет 33,2 тыс. квадратных метров.

Заявки принимают до 9 августа 2021 года, а аукцион пройдет 20 августа.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что дачу Ридингера на Приморском шоссе выставят на аукцион.

Фото: сайт Дом.РФ