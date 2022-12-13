Завод IKEA в Тихвине получил новое название

Предприятие находилось в простое около года.

Бывший завод IKEA в Тихвине обрёл новое название. Как свидетельствуют данные СПАРК, предприятие переименовали в "Лузалес–Тихвин".

Завод находился в простое около года: за этот период его штат был сокращён с 1 тыс. до 500 человек. Кроме того, уменьшилась и выручка предприятия. Показатель упал на 78%, до 1,2 млрд рублей, а чистая прибыль компании составила 325,2 млн против 350,9 млн рублей годом ранее.

Напомним, что новый владелец предприятия планирует запустить производство в полом объеме летом 2023 года. До этого мебельный завод "Сведвуд Тихвин" принадлежал шведам через компанию Klipphult Holding AB.

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Фото: Piter.TV