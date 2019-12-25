Петербургский завод Hyundai продолжит работать в две смены

В день по-прежнему планируется выпуск 700 автомобилей.

Завод Hyundai в Петербурге планирует работать в две смены с 1 по 5 июня. Об этом сообщает в первый рабочий день новой недели пресс-служба компании.

Ежедневно предприятие будет выпускать 700 автомобилей для экспорта и российского рынка, темпы на заводе сохраняют аналогично предыдущим неделям. В период неблагоприятной эпидемобстановки по коронавирусу в городе часть сотрудников завода все еще трудится удаленно, а оставшиеся в цехах соблюдают необходимые меры безопасности. На более длительный срок график на предприятии пока не составляют, режим работы на следующую неделю станет известен позже.

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Фото: Piter.TV