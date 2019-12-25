Цементный завод в Пикалево завершил модернизацию за 350 миллионов рублей

Для проведения мероприятий не пришлось закрывать производство.

На предприятии "Пикалевский цемент" Бокситогорского района полностью модернизированы линии помола материала. Инвестиции составили 200 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба администрации 47 региона.

Помольное отделение предприятий оборудовано по мировым стандартам. Модернизация проводились без остановки производства и с соблюдением противоэпидемических норм.

Специалисты уже успели протестировать партии материала с улучшенными характеристиками. Руководством завода отмечается высокий запрос на продукцию и позитивные отзывы клиентов.

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Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области