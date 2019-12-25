Завод Hyundai в Петербурге планирует работать в две смены

Ежедневно на предприятии будут выпускать 700 автомобилей.

С 18 по 22 мая завод Hyundai в Петербурге будет работать в две производственные смены. Об этом сообщили в пресс-службе самого предприятия в начале новой рабочей недели.

Планы по производству у завода сохраняются: ежедневно будут выпускаться более 700 автомобилей, которые отправятся на экспорт и на российский рынок. На самом предприятии продолжают соблюдать меры по борьбе с коронавирусом, обрабатывая помещения и следя за здоровьем штатных сотрудников и наличием у них средств защиты, а часть работников по-прежнему трудится удаленно.

Ранее мы рассказывали, что работникам завода Volkswagen в Калуге предложили уволиться.

Фото: Piter.TV