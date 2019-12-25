Согласившимся расторгнуть трудовой договор выплатят шесть окладов.

Работникам завода Volkswagen в Калуге предложили уволиться. Об этом рассказали в профсоюзе предприятия АСМ.

Согласившимся расторгнуть трудовой договор выплатят шесть окладов. Тем, кто уволится со следующей недели, выплатят пять окладов.

Достаточно много работников согласились уйти за шесть окладов. Цитата из сообщения профсоюза

При этом в одном подразделении заявлений на увольнение при условии выплаты шести окладов подало больше человек, чем планировалось сократить.

Из-за этого будет создана комиссия, которая определит, кому одобрять увольнение, а кому в нём отказать.

Сокращения начались из-за падение спроса на автомобили из-за пандемии COVID-19.

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