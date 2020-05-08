Как коронавирус повлиял на рынок труда в Петербурге. Интервью с представителем HeadHunter

Какие вакансии предлагают работодатели во время карантина, как изменились зарплаты в Петербурге, и сколько сотрудников попали под сокращение – рассказывает руководитель пресс-службы HeadHunter по Северо-Западу Ирина Жильникова.

Как изменился рынок труда за месяц самоизоляции?

Я бы даже сказала, что прошло больше месяца, потому что некоторые компании, будь то IT или телекоммуникации, одними из первых буквально за три дня, кто-то за неделю, перешли на удаленный формат работы. Это, конечно, повлияло на все бизнес-процессы. Другое дело, что, безусловно, коронавирус очень сильно повлиял на рынок труда и даже на общую структуру рынка. Если говорить о текущей ситуации, то в апреле количество вакансий в Петербурге сократилось на 21% по сравнению с апрелем 2019 года. Если сравнивать с мартом, то здесь мы тоже видим негативную динамику, число вакансий продолжает снижаться, уже на 17% сократилось число вариантов занятости для специалистов из различных сфер.

По-прежнему активно нанимают людей, нельзя сказать, что рынок полностью встал, и совершенно все компании вдруг заморозили процессы найма. Я бы все-таки сделала акцент на тех профобластях, где все еще нужны сотрудники. Это прежде всего сфера продаж, ритейл активно набирает и продавцов-консультантов, и разнорабочих, и мерчендайзеров, и администраторов, всех тех людей, которые могут условно работать в полях. Кроме того, активен сектор информационных технологий, просто потому что в Петербурге очень сильный IT-кластер, как и производственный. И в IT, и в производстве сегодня тоже открываются рабочие места, не в таком, конечно, объеме как годом ранее, но все же есть вакансии в сферах строительства, логистики, транспорта, медицины и фармацевтики.

Какие специальности стали более востребованы работодателями?

Если говорить о тех, на кого спрос резко вырос, а потом упал, то прежде всего это курьеры, фасовщики, упаковщики и кладовщики. Если в марте на специалистов этих областей был бешеный спрос, компании активно набирали людей, сейчас уже он замедлился, нет такого ажиотажа со стороны работодателей. Если говорить о курьерах, по-прежнему нужны люди, у которых есть собственный автотранспорт, чтобы они могли развозить заказы, логисты по-прежнему востребованы, но не в таком объеме, кладовщики тоже, но опять-таки мы увидели такой всплеск пиковый в марте, сейчас ситуация более-менее начинает снижаться и возвращаться к привычному режиму.

Кому сложнее всего сейчас найти работу?

Если говорить о тех, кому сегодня найти работу сложнее всего, мы сейчас не берем наиболее пострадавшие сферы: искусства, туризма и гостинично-ресторанного бизнеса и всех остальных, здесь вообще в принципе эти люди фактически оказались за бортом рынка труда, однако будем надеяться, что как только ситуация стабилизируется, какая-то часть рабочих мест вернется. Я сейчас говорю именно о тех специалистах, для которых есть рабочие места, но уровень конкуренции очень высокий. Например, это начинающие специалисты и студенты. Очень сильно сократился сегмент вакансий для людей, у которых пока нет никакого релевантного опыта работы. Сегодня на одну вакансию претендуют 30 соискателей, нормой на рынке труда считаются 5-6 резюме на вакансию, здесь среди студентов 30, это очень много. Кроме того, серьезная конкуренция среди топ-менеджеров и руководителей среднего звена, потому что прослойка таких вакансий и так была невелика, и сейчас часть компанией урезала свои бюджеты.

Стало ли больше вакансий удаленной работы?

Число вакансий с удаленным типом занятости растет, это не зависит от Петербурга, Москвы или другого региона, просто потому что работать удаленно ты можешь с подрядчиком из любой точки мира. Но даже по Петербургу мы видим, что число вакансий, размещенных с марта по начало мая 2020 года к периоду с марта по май 2019 года, выросло на 50%. Однако здесь тоже есть важная оговорка: несмотря на прирост, действительно, работодатели стали выводить людей на удаленную работу до окончания карантина, чтобы люди смогли работать, но тем не менее в общей структуре рынка труда число вакансии с удаленной работой занимает не больше 3% по Петербургу, это очень мало в общей структуре рынка труда. Большинство компаний к этому относятся, как к вынужденной мере. Не все сумели к этому приспособиться, речь идет не только о самих работодателях, но и сотрудниках в том числе.

Сколько сотрудников попали под сокращение?

Пока мы не видим массовой волны сокращений именно на крупных предприятиях, как это было в кризис 2009 и 2015 годов, когда людей буквально увольняли одним днем. Безусловно, сейчас очень сложная ситуация для представителей сферы искусства, развлечения, туризма, гостинично-ресторанного бизнеса и ивент-индустрии, для всех, кто в первую очередь попал под удар так называемого коронакризиса. Другое дело, что сейчас с продолжением этих карантикул, как их называют в народе, сотрудники пока числятся на своих рабочих местах, но что будет после завершения всего этого локдауна – большой вопрос, потому что уже сейчас, согласно опросу службы исследований HeadHunter, практически треть работодателей Петербурга заявили, что у них намечаются сокращения.

Как сложившийся кризис повлияет на рынок труда?

Рынок никогда не будет таким, как раньше, потому что ни один кризис не приводил к тому, чтобы ситуация сохранялась. Сейчас вопрос в том, как долго продлится локдаун: чем дольше будет продолжаться этот спад в отраслях, тем хуже будет экономика и будет, скорее всего, иметь эффект домино, когда негативная ситуация в одной отрасли будет влечь за собой негативные последствия в другой. Допустим, с падением покупательского спроса и покупательской способности будет сложнее выживать рознице не продуктовой, и продуктовой в том числе, потому что чек упадет. Под вопросом сегменты автомобильного бизнеса, девелопмента и так далее. Не хочется сейчас говорить какие-то абсолютно негативные вещи, если сейчас все будет выравниваться, а для этого нужно, чтобы все-таки часть людей оставалась дома, а другая часть придерживалась определенных мер, чтобы обезопасить себя и окружающих, то будем надеяться, что к июню это все закончится, и нас ждет хоть какой-то новый всплеск активности работодателей на рынке труда.