Завод "Форд" распродаст движимое имущество в конце июня

Товары продадут с заводов во Всеволожске и Набережных Челнах.

Как стало известно в среду, 27 мая, завод "Форд" распродаст имущество с двух заводов в конце июня 2020 года. Об этом сообщило издание "Форпост Северо-Запад" со ссылкой на "Российский аукционный дом".

С молотка уйдут товары в количестве 112 штук. Сообщается, что завод распродаст погрузчики, аппараты для дуговой сварки, электротягачи, мобильная станция заправки тормозной системы и другое.

Торги будут проходить на электронной площадке "РАД", имущество оценили в 69 миллионов рублей. Самый дорогой объект обойдется новому владельцу минимум в 7,8 миллионов рублей.

Ранее мы писали, что три нежилых здания в Адмиралтейском районе Петербурга продадут с молотка.

Фото: pixabay